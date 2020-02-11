11.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:32

ABD Büyükelçiliği: "Rusya, İran Rejimi, Hizbullah, Esad Rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK'nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA