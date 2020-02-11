ABD Büyükelçiliği: "Rusya, İran Rejimi, Hizbullah, Esad Rejiminin istikrarsızlaştırıcı...
ABD Büyükelçiliği: "Rusya, İran Rejimi, Hizbullah, Esad Rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK'nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir.
11.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:32
ABD Büyükelçiliği: "Rusya, İran Rejimi, Hizbullah, Esad Rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK'nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA