ABD Büyükelçiliği'ne saldırı davasında 3 sanığa hapis cezası

21.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:27

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, geçen yıl Ağustos ayında ateş açılmasıyla ilgili davada tutuklu sanıklar Ersin Bayram'a, 8 yıl 16 ay 15 gün, Osman Gündaş'a 9 yıl 19 ay, Ahmet Çelikten'e 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi, tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç beraat etti.

Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ersin Bayram, Osman Gündaş, Ahmet Çelikten, tutuksuz sanık Talip Baro Kılıç ve avukatları katıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılanan sanıklardan Ersin Bayram, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve saldırıyı planladığı iddialarını reddetti. Bayram, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olduğunu, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması konusunda savcılık ve mahkeme aşamasında bildiği her şeyi anlattığını belirterek, şöyle dedi:

"Buna rağmen savcının mütalaası karşısında şok oldum. Savcı, verdiğim bilgilere rağmen hakkımda ifade veren 'Sancak' kod adlı itirafçının yalan beyanlarını dikkate almış. Bu örgütün kullandığı bir strateji. Kendisi hakkında doğru bilgi verenlere karşı bunu hep yapar. Yargılamayı etkilemek için iftira niteliğinde beyanlar verdirir. Ben daha önceki ifadelerimde de beyan ettiğim gibi örgütle 2016 yılında koptum. Örgüt beni zaten karşı cepheye almıştı. Ancak, geçmişim ve saldırıyı yapanların çalışanım olması nedeniyle bu işte bir dahilimin olmadığını kimseye inandıramıyorum."'MAHREM İMAMLAR 'COVER ME' PROGRAMI KULLANIYORDU''ByLock' kullanıcısı olduğu iddialarına yönelik ise Bayram, "Ben bir dönem örgütün izdivaç imamının kullandığı telefonu kullandım. Bu telefonda 'Bylock' programı yüklüydü. Ancak şahsi telefonlarımda kullanmadım. Zaten o dönem hatırladığım kadarıyla mahrem imamlar 'Bylock' değil 'Cover Me' adlı programı kullanıyorlardı. Ancak 6 ay sonra bu program yerine başka bir program kullanmaya başladılar. Ben de adı geçen programı cep telefonuma indirmiştim, ancak şifre için karşı tarafın onayı gerektiği için kullanamadım" dedi. Bayram, bugüne kadar örgüt hakkında birçok bilgi verdiğini de belirterek, beratını talep etti.'ALKOLÜN DE ETKİSİYLE BÖYLE BİR ŞEY YAPTIK'Tutuklu sanık Osman Gündaş, FETÖ/PDY üyesi olarak suçlanmasının nedenini 2005-2010 yılları arasında işe ihtiyacı olduğu için Samanyolu Koleji'nde çalışması olduğunu, bunun dışında örgütle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Gündaş, saldırının da o dönemde kamuoyunda ABD'ye yönelik yoğun tepkinin etkisinde kalarak, alkolün de etkisiyle anlık gelişen bir şey olduğunu ileri sürdü. Olayı vatansever duygularla yaptığını ileri süren Gündaş, "Terör örgütü suçlaması dışında vereceğiniz her türlü cezaya razıyım" dedi.'İNSANLARIN HOŞUNA GİDER DİYE YAPTIM'Sanık Ahmet Çelikten, toplumda, ABD'ye karşı ülkemize yönelik tavırları nedeniyle bir öfke olduğunu, kendisinin de bu öfke ve alkolün etkisiyle bir anlık kararla saldırıyı yaptığını söyledi. Çelikten, "Şu an çok pişmanım. Ancak o dönem insanların hoşuna gider diye yaptım" dedi.3 SANIĞA CEZA

Mahkeme heyeti sanıklardan Ersin Bayram'a, 8 yıl 16 ay 15 gün, Osman Gündaş'a 9 yıl 19 ay, sanık Ahmet Çelikten ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç'ın ise tüm suçlardan beraatına hükmetti. Sanıklar Bayram ve Gündaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, sanık Çelikten'in ise tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, kararla birlikte tahliyesini kararlaştırdı.

