ABD Büyükelçiliği'nden, Münbiç Yol Haritası ve Ortak Devriye Açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Münbiç yol haritası ve ortak devriye faaliyetlerine ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ve Türk Silahlı Kuvvetleri müşterek devriye faaliyetlerinden birini daha tamamlayarak Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri'nin bütünleyici bir parçası olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.