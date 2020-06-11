ABD Büyükelçiliği'nden Metin Topuz açıklaması ABD Büyükelçiliği. "ABD'li yetkililer, Metin Topuz'a yönelik davada İstanbul'daki tüm duruşmaları izlemişlerdir.

ABD Büyükelçiliği. "ABD'li yetkililer, Metin Topuz'a yönelik davada İstanbul'daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA