ABD Büyükelçiliği'nden 'Afgan mülteci' açıklaması
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ABD Büyükelçiliği'nden 'Afgan mülteci' açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden 'Afgan mülteci' açıklaması
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

ABD Büyükelçiliği'nden 'Afgan mülteci' açıklamasıABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nce ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

ABD Büyükelçiliği'nden 'Afgan mülteci' açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nce ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" denildi.Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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