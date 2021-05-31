ABD Büyükelçiliği Hibe Programı
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ABD Büyükelçiliği Hibe Programı

ABD Büyükelçiliği Hibe Programı
Habermetre - Haberler | Toplum

ABD Büyükelçiliği Hibe Programı duyurusu yayınlanmıştır.

ABD Büyükelçiliği Hibe Programı duyurusu yayınlanmıştır. Desteklenmesi öngörülen proje konuları;

• Ortak Güvenliğin Desteklenmesi

• Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi

• Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi

• Türk-Amerikan İlişkilerinin Güçlendirilmesi

Olarak belirlenmiştir. Çağrı 26 Nisan 2021 tarihinde başlamış olup, başvurular 18 Haziran 2021 17. 00'a (TSİ) kadar devam edecektir.

Proje başına sağlanacak mali destek en az $5000 en fazla ise $50. 000 olacak, personel maliyeti, toplam desteklenen tutarın %25'ini geçemeyecektir.

Detaylı bilgilere aşağıdaki adresten erişilebilmektedir:

https://tr. usembassy. gov/education-culture/grant-opportunities/grants_program_april2021/

Kaynak: Habermetre

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