ABD Büyükelçiliği: "Hakkari'deki Mühimmat Deposunda Meydana Gelen Üzüntü Verici Patlamada Hayatını...
IHAAW214345-GEN/10-11-2018 - ABD Büyükelçiliği:"Hakkari’deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
ABD Büyükelçiliği: "Hakkari'deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız." 10.11.2018 21: 43: 45 TSI
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