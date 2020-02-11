ABD Büyükelçiliği: "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz...
Haberler » Politika » ABD Büyükelçiliği: "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz... - Haberler

ABD Büyükelçiliği: "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz...

ABD Büyükelçiliği: "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

11.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:30
ABD Büyükelçiliği:

ABD Büyükelçiliği: "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler