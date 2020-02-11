11.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:30

ABD Büyükelçiliği: "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA