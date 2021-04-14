ABD Büyükelçiğinden, PKK'lı 3 isimi ihbar edenlere 'ödül' hatırlatması
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ABD Büyükelçiğinden, PKK'lı 3 isimi ihbar edenlere 'ödül' hatırlatması

Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU - Haberler | Güncel
ABD Büyükelçiğinden, PKK'lı 3 isimi ihbar edenlere 'ödül' hatırlatması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğince, terör örgütü PKK'nın 3 yöneticisi Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın yerini ihbar edenlere para ödülü verileceği hatırlatıldı.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğince, terör örgütü PKK'nın 3 yöneticisi Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın yerini ihbar edenlere para ödülü verileceği hatırlatıldı.

?ABD Dışişleri Bakanlığı'nca oluşturulan 'Adalet için ödül programı' kapsamında dünya genelinde aranan teröristlerin yer bilgilerini paylaşanlara para ödülü veriliyor. DEAŞ, Taliban, DHKP-C, El Kaide, Boko Haram gibi birçok örgüte mensup terörist 250 bin dolardan, 25 milyon dolara kadar ödülle aranıyor. Listede, terör örgütü PKK'nın 3 yöneticisi de yer alıyor. Murat Karayılan'ı ihbar edenlere 5 milyon, Cemil Bayık'ı ihbar edenlere 4 milyon, Duran Kalkan'ı ihbar edenlere ise 3 milyon dolara kadar ödül verilecek. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada; PKK'lı 3 yöneticinin arandığı hatırlatılarak, "PKK'nın kilit isimleri Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan içinse 3 milyon dolara kadar ödül verilecektir. Bilgi sağlayan kişilerin kimliği tamamen gizli tutulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

'100'DEN FAZLA KİŞİYE PARA ÖDÜLÜ'Öte yandan Adalet Ödülleri programının 1984 yılında başladığı ve ABD'nin teröristlerin hapsedilmesi veya dünya genelinde uluslararası terör eylemlerinin önlenmesini sağlayacak somut bilgiler veren 100'den fazla kişiye 150 milyon doları aşan ödeme yaptığı belirtildi.  Program, 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanması olayında hüküm giyen uluslararası terörist Remzi Yusuf'un yakalanmasında da önemli rol oynadı.

ABD Büyükelçiğinden, PKK'lı 3 isimi ihbar edenlere 'ödül' hatırlatması
ABD Büyükelçiğinden, PKK'lı 3 isimi ihbar edenlere 'ödül' hatırlatması
ABD Büyükelçiğinden, PKK'lı 3 isimi ihbar edenlere 'ödül' hatırlatması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU

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