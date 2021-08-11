ABD bütçesi temmuzda 302 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 katına çıkarak 302 milyar dolar oldu.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 katına çıkarak 302 milyar dolar oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 mali yılının temmuz ayında federal hükümetin bütçe açığı, 302 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi bütçe açığının 307 milyar dolar olacağı yönündeydi. Bütçe, geçen yılın aynı ayında yaklaşık 63 milyar dolar açık vermişti. Böylece temmuzda kaydedilen bütçe açığı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık 5 katına çıktı.

Bu dönemde bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 10 azalarak 564 milyar dolara gerilerken; bütçe gelirleri yaklaşık yüzde 54 artışla 262 milyar dolara indi.

10 aylık bütçe açığı 2,5 trilyon dolar

Ülkede, 2021 mali yılının 10'uncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 azalarak 2,5 trilyon dolar oldu. Bütçe açığı, geçen yılın aynı döneminde 2,8 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın 10 ayındaki bütçe giderleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 5,8 trilyon dolara yükselirken; bütçe gelirleri yaklaşık yüzde 18'lik artışla 3,3 trilyon dolar oldu.

ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin