ABD bütçesi şubat ayında 310,9 milyar dolar açık verdi
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ABD bütçesi şubat ayında 310,9 milyar dolar açık verdi

10.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:16
ABD bütçesi şubat ayında 310,9 milyar dolar açık verdi

ABD bütçesi şubatta 310,9 milyar dolar açık verdi.

ABD bütçesi şubatta 310,9 milyar dolar açık verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 mali yılının şubat ayında federal hükümetin bütçe açığı 310,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi bütçe açığının 265 milyar dolar olacağı yönündeydi. Bütçe geçen yılın aynı ayında 235,3 milyar dolar açık vermişti.

Bu dönemde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,1 artarak 248,3 milyar dolar olurken, bütçe giderleri yüzde 32,1 artarak 559,2 milyar dolara yükseldi.

5 aylık bütçe açığı 1 trilyon doları aştı

Ülkenin 5 aylık bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,6 artarak 1,05 trilyon dolara çıktı. Bütçe açığı geçen yılın aynı döneminde 624,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 5 ayındaki bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,7 artarak 2,48 trilyon dolara yükselirken, bütçe gelirleri yüzde 5 artışla 1,43 trilyon dolara yükseldi.

ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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