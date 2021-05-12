ABD bütçesi nisanda 226 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı nisanda 226 milyar dolar oldu.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı nisanda 226 milyar dolar oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 mali yılının nisan ayında federal hükümetin bütçe açığı 226 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi bütçe açığının 220 milyar dolar olacağı yönündeydi. Bütçe geçen yılın aynı ayında 738 milyar dolar açık vermişti. Böylece, nisan ayında kaydedilen bütçe açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,4 azaldı.

Bu dönemde bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,2 azalarak 664,8 milyar dolara gerilerken, bütçe gelirleri yüzde 81,6 artışla 439,2 milyar dolar çıktı.

7 aylık bütçe açığı 1,9 trilyon dolara ulaştı

Ülkede, 2021 mali yılının yedinci ayı olan nisan itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,4 artarak 1,9 trilyon dolara çıktı. Bütçe açığı geçen yılın aynı döneminde 1,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın 7 ayındaki bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,5 artarak 4,1 trilyon dolara yükselirken, bütçe gelirleri yüzde 16,1'lik artışla 2,1 trilyon dolar oldu.

ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin