ABD bütçesi haziranda 174 milyar dolar açık verdi
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ABD bütçesi haziranda 174 milyar dolar açık verdi

ABD bütçesi haziranda 174 milyar dolar açık verdi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 80 azalarak 174 milyar dolar oldu.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 80 azalarak 174 milyar dolar oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 mali yılının haziran ayında federal hükümetin bütçe açığı 174 milyar dolar olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi bütçe açığının 194 milyar dolar olacağı yönündeydi. Bütçe geçen yılın aynı ayında 864 milyar dolar açık vermişti. Böylece, haziran ayında kaydedilen bütçe açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 80 azaldı.

Bu dönemde bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44 azalarak 623 milyar dolara gerilerken bütçe gelirleri yaklaşık yüzde 87 artışla 449 milyar dolara çıktı.

9 aylık bütçe açığı 2,2 trilyon dolar

Ülkede, 2021 mali yılının 9'uncu ayı olan haziran itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,5 azalarak 2,2 trilyon dolar oldu. Bütçe açığı geçen yılın aynı döneminde 2,7 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın 9 ayındaki bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artarak 5,3 trilyon dolara yükselirken bütçe gelirleri yaklaşık yüzde 35'lik artışla 3,1 trilyon dolar oldu.

ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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