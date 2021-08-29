ABD, bu videoyu konuşuyor! İsrail Başbakanı konuştu, Biden uyudu

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett il düzenlediği toplantıda uyuklaması, gündeme bomba gibi düştü. Sık sık gaflara da imza atan Biden'ın son hali sonrası da başkanlık için ya şının ileri olması tartışması tekrar başladı.