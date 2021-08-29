ABD, bu videoyu konuşuyor! İsrail Başbakanı konuştu, Biden uyudu
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ABD, bu videoyu konuşuyor! İsrail Başbakanı konuştu, Biden uyudu

ABD, bu videoyu konuşuyor! İsrail Başbakanı konuştu, Biden uyudu
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett il düzenlediği toplantıda uyuklaması, gündeme bomba gibi düştü. Sık sık gaflara da imza atan Biden'ın son hali sonrası da başkanlık için ya şının ileri olması tartışması tekrar başladı.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin ardından ABD'ye İsrail Başbakanı olarak ilk ziyaretini gerçekleşen Naftali Bennett ile bir araya geldi. 12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarından sonra yönetime gelen Bennett'in ABD ziyareti merakla beklenirken görüşmeye Biden'ın uyuklaması damga vurdu.

KONUŞMASINA DEVAM ETTİ

Basın mensuplarının karşısında gerçekleşen görüşmede Biden, Bennett'in konuştuğu sırada uyumaya başladı. ABD Başkanı'nın uyuduğunu gören Bennett ise konuşmaya devam etti. Olaya ilişkin görüntüler ise dünyanın gündemine oturdu.

YERİNE KAMALA HARRIS Mİ GEÇECEK?

Biden'ın son hali, 78 yaşındaki Biden'ın ileri yaşı nedeniyle yaşanan tartışmaları getirdi. Hatta iddialara göre Biden'ın ileri yaşı nedeniyle 4 yıllık dönemin sonunda başkanlıktan çekileceği ve yerini yardımcısı Kamala Harris'e bırakacağı yer alıyordu.

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Gözde Nur Bayar
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