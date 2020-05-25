ABD, Brezilya'dan yabancıların ülkeye girişini durdurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD, Brezilya'dan yabancıların ülkeye girişini durdurdu

ABD, korona virüsün yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında yabancı uyrukluların Brezilya'dan ülkeye girişlerini yasakladı.

ABD, Brezilya'dan yabancıların ülkeye girişini durdurdu
25.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:05

ABD, korona virüsün yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında yabancı uyrukluların Brezilya'dan ülkeye girişlerini yasakladı.

Korona virüs salgınının merkezi olan ABD'de tedbirler arttırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, son 14 günde Brezilya'da bulunan yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini askıya aldı. ABD Başkanı Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany yaptığı açıklamada, "Alınan karar Brezilya'da bulunan yabancı uyrukluların ülkemizde yeni vakaların kaynağı olmamasını sağlayacak" ifadelerini kullandı. McEnany, ayrıca bu yeni kısıtlamaların ABD ve Brezilya arasındaki ticaret akışını engellemeyeceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Trump yönetiminin Brezilya'ya seyahat konusunda yeni kısıtlamalar getirdiğini ifade ederek bu durum kısa süreceğini umduğunu söyledi. O'Brien Beyaz Saray'ın diğer bölgeleri de dikkate alarak ülkelerin durumunu da inceleyeceğini duyurdu.

Son verilere göre 1 milyon 686 bin 436 vakanın görüldüğü ABD'de şuana kadar 99 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Dünyada korona virüs vakasının en çok görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da ise toplam vaka sayısı 365 bin 213'e, ölü sayısı ise 22 bin 746'ya ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hatice Çarpar Onur Büyüktopçu Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bayram Ankara Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: ABD, Brezilya'dan yabancıların ülkeye girişini durdurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 12:05:37. #1.15#
title