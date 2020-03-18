ABD borsası sert düşüşle kapandı
New York borsası, yeni tip koronavirüs salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle çarşamba gününü sert düşüşle tamamladı.
18.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:22
New York borsası, yeni tip koronavirüs salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle çarşamba gününü sert düşüşle tamamladı.
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Kaynak: Dunya.com