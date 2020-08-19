ABD borsaları koronavirüs salgını öncesindeki seviyelere ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

ABD borsaları koronavirüs salgını öncesindeki seviyelere ulaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden ABD endeksleri, yeniden toparlanarak salgın öncesi seviyelere ulaştı.

ABD borsaları koronavirüs salgını öncesindeki seviyelere ulaştı
19.08.2020 01:32 | Son Güncelleme: 19.08.2020 02:20

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden ABD endeksleri, yeniden toparlanarak salgın öncesi seviyelere ulaştı. ABD'de S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekorla kapanırken, Dow Jones da Şubat ayındaki rekor seviyelerine yakın seyrediyor.

S&P 500 endeksi yüzde 0.22 artışla günü 3,389.78 puandan, yani koronavirüs salgının öncesi son rekorun kırıldığı 19 Şubat'tan 3 puan yüksekte kapattı. Endeks yıl başından bu yanaysa genelde yüzde 5 yükseldi.

Nasdaq endeksi de yüzde 0,73 artışla 11.210,84 puana çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Dow Jones endeksi ise yüzde 0,24 azalışla 27.778,07 puana gerilese de Şubat'taki rekor seviyeye yüzde 5 yakın düzeyde seyrediyor.

ABD'de hisse senetleri, ABD Merkez Bankası'nın salgına dair benzersiz ekonomik destekler açıkladığı 23 Mart'tan sonra yükselişe geçmişti.

Uzmanlar salgının ortaya çıkışıyla yüzde 33 oranında değer kaybeden piyasaların bu kadar çabuk toparlanmasını beklemediklerini belirtiyor.

Yatırım stratejisti William Delwiche, ABD'nin koronavirüsle mücadelesinin hala sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, piyasaların bu kadar güçlü ve hızlı toparlanmış olmasının şaşırtıcı olduğuna dikkat çekiyor.

Beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ile ikinci çeyreğe ait şirket bilançolarının, Amerikan piyasalarındaki pozitif havayı desteklediği belirtiliyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti 3. Sayfa
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Ekonomi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi Güncel
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri Dünya
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı
Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
'Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik' diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Demet Akalın Yeşim Salkım
Spor Ali Koç Erol Bulut Mustafa Cengiz Robert Prosinecki Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Karar Çocuk Şiddet
Şu an buradasınız: ABD borsaları koronavirüs salgını öncesindeki seviyelere ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 02:20:22. #1.14#
title