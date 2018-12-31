ABD Borsaları Açılış Öncesi İşlemlerde Yükselişte
– ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD'nin Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinden 1,000'i aşkın ürünü muaf tutacağı haberiyle yükselişe geçerek, Noel tatili sonrası başlayan yükselişlerini sürdürüyor.
– ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD'nin Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinden 1,000'i aşkın ürünü muaf tutacağı haberiyle yükselişe geçerek, Noel tatili sonrası başlayan yükselişlerini sürdürüyor.
Açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones yüzde 0.89, Nasdaq yüzde 0.86 ve S&P 500 yüzde 0.79 değer kazandı.
Euro dolar paritesi ise yüzde 0.18 artışla 1.1463 düzeyinde. - İstanbul
Kaynak: DHA