ABD bombardıman uçaklarının Orta Doğu üzerinde devriye uçuşu yaptığı bildirildi
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ABD bombardıman uçaklarının Orta Doğu üzerinde devriye uçuşu yaptığı bildirildi

07.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:06
ABD bombardıman uçaklarının Orta Doğu üzerinde devriye uçuşu yaptığı bildirildi

ABD Silahlı Kuvvetlerine ait, B-52 tipi iki stratejik bombardıman uçağının, Orta Doğu üzerinde çok uluslu devriye uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD Silahlı Kuvvetlerine ait, B-52 tipi iki stratejik bombardıman uçağının, Orta Doğu üzerinde çok uluslu devriye uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine ait iki adet B-52H uçağı bugün, ABD'nin, bölgedeki güvenliğe yönelik verdiği taahhüdü bir kez daha vurgulamak için, ABD'nin ortak ve müttefiklerine yönelik saldırganlığı geri püskürtmek adına, Orta Doğu'da çok uluslu bir devriye görevi yapmışlardır." bilgisi paylaşıldı.

Misyon sırasında, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar'ın da bulunduğu bazı "ortak ülkelerin" uçaklarının ve ABD savaş uçaklarının da, bombardıman uçaklarına bazı noktalarda eşlik ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri rutin olarak, CENTCOM'un sorumluluk bölgesinin içine, dışına ve çevresine hava aracı ve personel taşımaktadır. Bunun amacı da misyon gerekliliklerini karşılamak, bölgesel ortaklarla eğitim düzenlemek ve stratejik ortaklığın öneminin altını çizmektir." ifadelerine yer verildi.

Bölgede, geçici uzun menzilli bombardıman uçaklarının görevlendirilmesinin 2015 yılına dayandığı belirtilerek, "Bu misyon, bu yıl içinde Orta Doğu'da dördüncü kez bombardıman uçağı kullanılmasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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