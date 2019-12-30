ABD bombalı saldırının ardından Eş-Şebab'ı vurdu

30.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:30

ABD, Somali'de yaklaşık 80 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının ardından terör örgütü Eş-Şebab'a karşı hava saldırıları düzenledi.



ABD Afrika Komutanlığından yapılan açıklamada, Somali Federal Hükümeti iş birliğinde Eş-Şebab'a karşı düzenlenen üç hava saldırısında dört militanın öldürüldüğü belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle