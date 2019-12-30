ABD bombalı saldırının ardından Eş-Şebab'ı vurdu
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ABD bombalı saldırının ardından Eş-Şebab'ı vurdu

Üç hava saldırısında dört Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

30.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:30
ABD bombalı saldırının ardından Eş-Şebab'ı vurdu

ABD, Somali'de yaklaşık 80 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının ardından terör örgütü Eş-Şebab'a karşı hava saldırıları düzenledi.


ABD Afrika Komutanlığından yapılan açıklamada, Somali Federal Hükümeti iş birliğinde Eş-Şebab'a karşı düzenlenen üç hava saldırısında dört militanın öldürüldüğü belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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