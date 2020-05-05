"ABD bölgede gerginliğe neden oluyor"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tüm ülkelerin korona virüs ile mücadele ettiği dönemde dünyadaki çatışma ve gerginliklerin azaltılması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tüm ülkelerin korona virüs ile mücadele ettiği dönemde dünyadaki çatışma ve gerginliklerin azaltılması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesinde ABD'nin dünyadaki çatışmaları başlatan ülke olduğunu söyleyerek, "Maalesef son günlerde ABD, Irak ve Basra Körfezinde gerginliği artırmaya çalışmakta" dedi. Ruhani, "Tüm ülkeler korona virüs ile mücadele ederken dünyada çatışma ve gerginliği azaltmalıyız" ifadelerini kullanırken ülkeler arasında insani ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. ABD'nin korona virüs ile mücadelede İran'a yardım teklifine tepki gösteren Hasan Ruhani, "Eğer ABD İran'a yardım konusunda gerçekten samimiyse önce uyguladığı yaptırımları kaldırsın" ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise dünyanın bir an önce korona virüs salgınından kurtulmasını umut ettiğini belirterek, "Böylesi zor bir dönemde Orta Doğu'da çatışma ve gerginliklerin devam ediyor oluşu endişe verici. Bölgede istikrar ve güven sağlanmalı" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA