ABD, BMGK'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi
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ABD, BMGK'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi

ABD, BMGK'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.

BİRLEŞMİŞ ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.

BMGK mayıs dönem başkanı Çin ve geçici üyelerden Norveç ile Tunus, konseyin dünkü 3. toplantısının ardından ortak adım atılması yönünde yeni bir girişimde bulundu.

Konsey, İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyon, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları, sivil kayıplar ile Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilmelerinden endişe duyulduğunu belirterek, gerginliğin azaltılması yönünde çağrı yapan ortak bir açıklama yapmak istedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD konseyin bu yönde bir adım atmasına tekrar engel oldu.

ABD'li yetkiler ise BMGK'nin yapacağı ortak açıklamanın mevcut krizi çözmeye yardımcı olmayacağını savunuyor ve krizin çözümü için "yoğun diplomatik çabaları" sürdürdüklerini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.
ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.
ABD'den İsrail-Filistin krizinin çözümü için 'diplomatik girişimleri sürdürüyoruz' açıklaması
ABD'den İsrail-Filistin krizinin çözümü için "diplomatik girişimleri sürdürüyoruz" açıklaması
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