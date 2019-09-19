ABD, BM Genel Kurul toplantısına katılacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye vize verdi

ABD, BM Genel Kurul toplantısına katılacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye vize verdi

ABD'den BM Genel Kurul toplantılarına katılmak için başvuruda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e vize verdi

19.09.2019 22:15
ABD, BM Genel Kurul toplantısına katılacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye vize verdi

Amerika Birleşik Devletleri, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak için başvuruda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e vize verdi.


İran'ın BM Daimi Misyonu Sözcüsü Alirıza Miryusufi, Ruhani ve Zarif'e vize verildiğini teyit etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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