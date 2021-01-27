ABD BM'de Filistin devletine destek verdi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Joe Biden yönetiminin Filistin-İsrail sorununun iki devletli çözümüne verdiği taahhüdü yineledi. Mills" iki taraf arasında parçalanan güveni "yavaş yavaş inşa etmeyi umduğunu" kaydetti.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Vekili Richard Mills, Başkan Joe Biden yönetiminin Filistin ile İsrail arasındaki sorunda iki devletli çözüme destek verdiğini ifade etti. Mills, "Yeni yönetim altında Amerika'nın politikası iki tarafın da üzerinde anlaştığı, İsrail'in varlığı sürdürülebilir bir Filistin devletinin yanında barış ve güven içinde var olabileceği iki devletli çözümü desteklemek olacaktır" dedi.

GÜVEN YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Mills, ABD'de yeni yönetimin hem Filistinlilere hem de İsraillilere güvenilir bir temelde ilişkileri yeniden inşa etmek için çalışacağını ifade etti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Malki ise ABD'de Donald Trump yönetiminin bıraktığı enkazı kaldırma zamanı olduğunu belirterek, "Şimdi iyileşme ve ABD'nin bir önceki yönetiminin ardında bıraktığı enkazı kaldırma zamanı. Trump yönetimi tarafından atılan hukuksuz ve düşmanca adımların geri çevrilmesini dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı