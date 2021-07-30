ABD birlikleri için çalışan Afgan tercümanların ilk grubu ABD'ye gitti
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ABD birlikleri için çalışan Afgan tercümanların ilk grubu ABD'ye gitti

ABD birlikleri için çalışan Afgan tercümanların ilk grubu ABD'ye gitti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken ABD ordusunun Afgan tercümanları ve yardımcıları, aile üyeleriyle birlikte ABD'ye gitti.

ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken ABD ordusunun Afgan tercümanları ve yardımcıları, aile üyeleriyle birlikte ABD'ye gitti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ABD birlikleri için çalışan Afgan tercümanların birinci grubu ABD'ye ulaştı.

Tercümanlar ve aile üyelerinden oluşan 2 bin 500 kişi, Özel Göçmen Vizesi (SIV) işlemleri süreci tamamlanana kadar geçici olarak başkent Washington yakınındaki Fort Lee Askeri Üssü'nde kalacak.

Afganistan'da 2009'dan beri ABD hükümeti ve ABD güçleriyle çalışan kişiler için uygulanan SIV programı, göçmenlik ve ikamet başvurularının hızlı ve özel bir şekilde işlenmesini kolaylaştırıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, 2008'den bu yana yaklaşık 70 bin Afgan, aynı özel SIV vizesi ile ABD'ye yerleşti.

Öte yandan Geride Kimse Bırakılmasın (No One Left Behind) adlı sivil toplum kuruluşunun verilerine göre bugüne dek Afganistan'da ABD ordusu ve hükümetiyle çalışan yaklaşık 300 Afgan tercüman öldürüldü.

ABD birliklerinin, mayıs başında başlayan Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 95 tamamlandığı tahmin ediliyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 260'ı geçtiğini savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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