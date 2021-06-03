ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'da
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ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'da

Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in resmi temaslarda bulunmak için geldiği Hatay'da sınır karakolunu ziyareti Greenfield'in Kızılıay yetkilisiyle konuşması Greenfield'in bir dernekte açıklamada bulunması HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi...

ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in resmi temaslarda bulunmak için geldiği Hatay'da sınır karakolunu ziyareti

Greenfield'in Kızılıay yetkilisiyle konuşması

Greenfield'in bir dernekte açıklamada bulunması HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Hatay'da Cilvegözü sınır kapısını ziyaret etti. Greenfield, Hatay Vali Yadımcısı Salih Altun'dan bilgi aldı.

ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'da
ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'da
ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'da
ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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