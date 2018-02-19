Abd: Bireysel Silahlanma Yasası Hedefte
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Abd: Bireysel Silahlanma Yasası Hedefte

Florida saldırısının ardından aileleri ile birlikte sokağa çıkan lise öğrencileri, bireysel silahlanma yasasını protesto etti, silahlanma yanlısı lobi kuruluşları ve bu kuruluşlardan bağış kabul eden politikacılara tepki gösterdi.

Florida saldırısının ardından aileleri ile birlikte sokağa çıkan lise öğrencileri, bireysel silahlanma yasasını protesto etti, silahlanma yanlısı lobi kuruluşları ve bu kuruluşlardan bağış kabul eden politikacılara tepki gösterdi.

Kaynak: Euronews.com

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