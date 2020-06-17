ABD bir FETÖ okuluna daha izin vermedi
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ABD bir FETÖ okuluna daha izin vermedi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ABD başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde okul, şirket, STK ve dernekler kurarak örgütlenmeye çalışan FETÖ, Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle başarısız oluyor.

ABD bir FETÖ okuluna daha izin vermedi
17.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:02

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ABD başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde okul, şirket, STK ve dernekler kurarak örgütlenmeye çalışan  FETÖ, Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle başarısız oluyor. ABD'de bir FETÖ okulunun daha açılmasına izin verilmediği öğrenildi. 

DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, FETÖ'nün ABD'nin Alabama eyaletinde 2020-2021 eğitim öğretim döneminde açmak için girişimde bulunduğu 2018 yılından bugüne inşaatı devam eden okula ret yanıtı verildi. FETÖ'nün 2018 yılında inşaatına başladığı ve bu sene faaliyeti geçirmeyi planladığı okul, Alabama Charter Okul Komisyonu tarafından olumsuz yanıt aldı. Komisyon ret yanıtına gerekçe olarak "Bölgede yaşayanların çevrelerinde FETÖ'yle bağlantılı bir okul istememesi ve süreçlerde yapılan usulsüzlükleri" gösterdi. Geçen  yıl ABD'nin Texas eyaletinde  FETÖ üyesi Soner Tarım tarafından, bir okulun açılması için yapılan başvuru da reddedilmişti.

 ABD KAMUOYUNDA FETÖ OKULLARINDA "NE YAPILIYOR" TEDİRGİNLİĞİ

Okulların açılmasına izin verilmemesinin bir diğer gerekçesi ise örgütün gelir elde etme yöntemi olarak kullanılması olarak belirtildi. Edinilen bilgilere göre ABD'lilerin, FETÖ okullarından şikayetçi olduğu, örgüt kontrolündeki charter okullarda öğrencilere İslami doktrin aşılanarak şeriat eğitimi verildiği, ABD'yi yıkmayı hedeflediği gibi görüşler bulunduğu ifade ediliyor. Güney Carolina eyaleti Cumhuriyet Parti Senatör adayı Mark Lych'nin seçim kampanyasında bu okullara izin vermeyeceği sözünü verdiği öğrenildi. FETÖ'nün kontrolündeki okullarda ne yapıldığının bilinmediği, kontrol edilemediği için o bölgede yaşayan insanlarda tedirginliğe neden olduğu ifade ediliyor. Öte yandan FETÖ'nun İslami bir yapı olarak algılanması nedeniyle de ABD'de,  İslam karşıtı görüşlerin arttığı değerlendirmesi yapılıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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