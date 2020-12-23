ABD, Biontech/Pfizer ile 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı
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ABD, Biontech/Pfizer ile 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı

23.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:46
ABD, Biontech/Pfizer ile 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı

ABD hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması Biontech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından ilave 100 milyon doz satın almak üzere anlaştı.

ABD hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması Biontech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından ilave 100 milyon doz satın almak üzere anlaştı.

Pfizer ve Biontech'ten yapılan açıklamada, ABD'ye daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 100 milyon dozun üzerine 100 milyon doz aşı daha tedarik edileceği bildirildi.

Anlaşma kapsamında şirketler, yeni partinin 70 milyon dozunu 31 Haziran'a, kalan 30 milyon dozunu ise 31 Temmuz'a dek teslim edecek. ABD hükümeti, yeni parti için 2 milyar dolar ödeyecek.

Washington yönetimi, Pfizer/Biontech aşısı henüz klinik denemelerde insanlar üzerinde test edilirken, 1,95 milyar dolar karşılığında 100 milyon doz aşı satın almak üzere ön anlaşma yapmıştı.

Dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech'in öncülüğünde geliştirilen aşı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) 2 Aralık'ta yaygın kullanımına onay vermesiyle "dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı" olmuştu. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 11 Aralık'ta aşının acil kullanımına onay verirken, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımını onaylamıştı.

İngiltere'de 91 yaşındaki Kuzey İrlandalı Margaret Keenan, ABD'de ise New York'ta bir hastanede çalışan 52 yaşındaki Afro-Amerikalı hemşire Sandra Lindsey, BioNTech/Pfizer aşısını ilk yaptıranlar olmuştu.

Aşının Almanya'da 27 Aralık'ta uygulanmaya başlanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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