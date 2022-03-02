ABD Biden'ın "Birliğin Durumu" Konuşmasına Odaklandı

ABD Başkan Biden'ın "Birliğin Durumu" konuşmasına odaklandı. Rusya'nın Ukrayna saldırısı konuşmayı daha da önemli hale getirdi. Biden'ın konuşmasında "Ukrayna'nın gösterdiği cesaret ve Rusya'yı yaptırımlarla sıkıştıran batı ittifakının kararlılığından" söz etmesi bekleniyor. Amerika'dan Ukrayna konusundaki son gelişme ve açıklamaları Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor.

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