ABD, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden... - Haberler

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ABD, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden...

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da

ABD, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.

ABD, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Büyükelçilik, Belarus, Moskova, Güncel, Haberler

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