ABD, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden...
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.
ABD, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel