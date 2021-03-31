ABD, Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar getirecek
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ABD, Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar getirecek

Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
ABD, Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar getirecek

ABD yönetimi, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun siyasi tutukluları serbest bırakmaması ve muhalefetle görüşmelere başlamaması durumunda ülkedeki 9 petrokimya şirketine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

ABD yönetimi, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun siyasi tutukluları serbest bırakmaması ve muhalefetle görüşmelere başlamaması durumunda ülkedeki 9 petrokimya şirketine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Belarus'taki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Price, ülkedeki durumun giderek kötüleştiğini ve demokratik kurumların önemli ölçüde zayıfladığını belirterek, Belarus'un tarihindeki en kötü demokratik durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sözcü Price, Lukaşenko'nun siyasi tutukluları serbest bırakmaması ve muhalefetle görüşmelere başlamaması durumunda ülkenin önde gelen 9 petrokimya şirketini yaptırım listesine alacaklarını ifade etti.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını savunan ve seçimin sonucunu tanımayan Avrupa Birliği (AB), sonucu protesto eden göstericilere şiddet ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle Lukaşenko'nun da aralarında bulunduğu bazı Belaruslu üst düzey yetkililere ve firmalara karşı yaptırım kararları almıştı.

Benzer şekilde ABD yönetimi de Belaruslu çok sayıda üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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