ABD, Belarus'a "yolcu uçağını zorla indirdiği" suçlamasıyla tepki gösterdi
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ABD, Belarus'a "yolcu uçağını zorla indirdiği" suçlamasıyla tepki gösterdi

ABD, Belarus'a 'yolcu uçağını zorla indirdiği' suçlamasıyla tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belarus yönetimine, Ryanair'e ait yolcu uçağının "bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle zorla başkent Minsk'e indirilmesi" ve "uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınması" nedeniyle tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belarus yönetimine, Ryanair'e ait yolcu uçağının "bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle zorla başkent Minsk'e indirilmesi" ve "uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınması" nedeniyle tepki gösterdi.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, iki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke arasında sefer yapan bir yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına alınması dolayısıyla Belarus yönetimini "güçlü şekilde kınadıklarını" ifade etti ve gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Belarus yönetiminin uçağı zorla indirme eyleminin kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini kaydeden Blinken, süreci yakından takip ettiklerini ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün konuyla ilgili en hızlı şekilde toplanmasını desteklediklerini belirtti.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağı Minsk'e indirilmişti

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir gazeteci gözaltına alınmıştı.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağının kaldırıldığı ifade edilmişti.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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