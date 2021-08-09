ABD, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak
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ABD, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak

ABD, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW Biden yönetimi, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve "rejimine", "demokrasi, insan hakları ve temel özgürlükleri" kısıtladığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulanması kararı aldı.

NEW Biden yönetimi, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve "rejimine", "demokrasi, insan hakları ve temel özgürlükleri" kısıtladığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulanması kararı aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, "Bir yıl önce bugün, Belarus halkı demokrasinin en temel şekli olan seçim yoluyla seslerini duyurmak ve kendi geleceklerini şekillendirmek istedi. Lukaşenko rejimi ise Belarus halkının iradesine saygı duymak yerine, seçimlerde hile yaptı." ifadesini kullandı.

Lukaşenko yönetimini muhalefeti bastırmak, binlerce barışçıl göstericiyi gözaltına almak, 500'den fazla sivil toplum örgütü lideri ve gazeteciyi tutuklamak ve uluslararası bir uçuşu "zorla" Minsk'e yönlendirmekle suçlayan Biden, iktidarı elinde tutmaya yönelik "gayrimeşru" çabalarının karşılıksız kalmayacağını ve yeni yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Yaptırım uygulanacak birey ve kuruluşlar arasında Belarus'un devlete ait işletmelerinden biri olan Belaruskali OAO, Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi, Lukaşenko'ya destek veren iş adamları ve bağlantılı oldukları 15 şirket ile Absolutbank yer alıyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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