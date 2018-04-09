Abd, Bayer'in Monsanto'yu Almasına İzin Verecek" İddiası

ABD Adalet Bakanlığı'nın, Alman kimya ve ilaç devi Bayer'in Amerikalı tarımsal biyoteknoloji şirketi Monsanto'yu bünyesine katmasına izin vereceği iddia edildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Washington yönetimi, Alman Bayer'in Amerikalı tohum ve tarım ilaçları şirketi Monsanto'yu yaklaşık 66 milyar dolara satın almasını onaylamaya karar verdi.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, şirket yöneticileri prensip anlaşmasına vardıktan sonra ABD Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Bayer'in Monsanto'yu satın almasına yönelik izin için tohum işleme ve kimyasal tarım alanındaki diğer varlıklarını elden çıkarmayı kabul ettiği öne sürüldü.

Avrupa Birliği de merkezi Almanya'nın Leverkusen kentinde bulunan Bayer'in, Missouri merkezli Monsanto'yu bünyesine katmasına geçen ay yeşil ışık yakmıştı.

Bayer, geçen yıldan beri devam eden müzakerelerin sonucunda gerçekleşecek satın almayla tarım ilaçları ve tohumculuk sektöründe dünyanın en büyüğü olacak.

Öte yandan, çevreciler ve organik tarım firmaları, genetiğiyle oynanmış tarım ürünlerinin Kuzey Amerika kıtasına yayılmasında büyük rol oynayan Monsanto'nun Bayer tarafından satın alınmasına, aynı şeyin Avrupa kıtasında da yaşanacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Bayer ise her gün artan küresel gıda ihtiyacının karşılanması için üretim verimini yükseltecek yeni teknolojilerin kullanılması gerektiğini savunuyor.