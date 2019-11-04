ABD Batı Balkanlar'ın Avrupa perspektifini destekliyor

04.11.2019 15:16

ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Matthew Palmer, Batı Balkanlar'ın Avrupa perspektifine sahip olmasını istediklerini belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile ilgili kararını değiştirmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Palmer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerini başlatmamasını, "tarihi bir hata ve tüm bölgeye verilmiş kötü bir mesaj" olarak değerlendirdi.

ABD'nin, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa perspektifine sahip olmasını istediğinin altını çizen Palmer, Hırvatistan'daki liderler zirvesi öncesinde, AB'nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile ilgili duruşunu değiştirmesi için uğraşacaklarını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Palmer ile "açık ve dürüst" bir görüşme yaptıklarını aktararak, toplantıda tüm sıkıntılı meseleleri ve ABD ile Sırbistan'ın farklı görüşlerini de ele aldıklarını söyledi.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinin yakın zamanda yeniden başlayabileceğini dile getiren Vucic, "Bu diyaloğun ciddi olmasını ve uzlaşmacı bir çözüme doğru ilerlemesini istiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı bir kez daha Sırbistan'a davet eden Vucic, bu ziyaretin ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırabileceğini ve böyle bir ziyaret vesilesiyle Trump'un bölgenin durumunu en iyi şekilde değerlendirebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA