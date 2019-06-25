ABD Başkonsolosluk çalışanı serbest bırakıldı

ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ev hapsinde tutulan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün yargılanmasına başlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayı ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ve konsolosluk yetkilileri takip etti. Mahkeme, Nazmi Cantürk'ün ev hapsini kaldırıp, adli kontrol şartı yönünde karar verdi. Eşi Sevim Cantürk ile kızı Kevser İrem Cantürk'ün adli kontrol şartı kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA