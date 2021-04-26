ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ
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ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ

ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi.

Sarıyer'de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi grup, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasını protesto etti. Ellerinde 'ABD'nin soykırım yalanına yanıt İncirlik ABD'ye kapatılsın' yazılı pankart ile konsolosluk önüne gelen grup sloganlar atarak ABD'yi protesto etti.

Konsolosluk önünde ve konsolosluğa çıkan yolda geniş güvenlik önlemleri alındı. Konsolosluğa çıkan yol bariyer çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. ABD askerlerinin de konsolosluğun çatısında konuşlandığı görüldü.

ABD ve Joe Biden'ı protesto eden sloganlar atan kalabalık basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ
ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ
ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ
ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ
ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ
ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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