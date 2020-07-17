ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'e 15 yıl hapis istemi
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ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'e 15 yıl hapis istemi

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'e 15 yıl hapis istemi
17.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:38

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ABD Başkonsolosluğu bölge güvenlik biriminde araştırma görevlisi olarak görev yapan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nazmi Mete Cantürk ile eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk ile avukatları katıldı. Duruşmada, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile konsolosluk çalışanları da duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı mütalaasında, tutuksuz sanık Nazmi Mete Cantürk'ün aleyhine tanıklık yapan Hacı Salih Zengin'in ifadesine yer verdi. Mütalaasında, 'FETÖ'ye yardım' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un ifadesine yer veren savcılık, Nazmi Mete Cantürk'ün Zaman Gazetesi okuduğunu, çevresinde dini sohbetler yaptığını, FETÖ/PDY sempatizanı olabileceğini beyan ettiği fakat mahkemedeki ifadesinde, Zaman Gazetesi okuduğu ve FETÖ'ye sempatisi olduğunu söylemediğini belirtti.

Savcılık mütalaasında, Cantürk'ün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye aidiyet, iltisak ve irtibatları olması nedeniyle KHK ile kapatılan 'Kimse Yok mu', 'Cihan Medya Dağıtım', 'Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş', 'Işık Sigorta', 'Nilüfer Aktif Kadınlar Derneği' ve 'Işık Yayıncılık' ait POS cihazlarından 2013-2016 yılları aralığında farklı miktarlarda kredi kartı çekimi yapıldığının tespit edildiğini ifade etti.

Sanık Nazmi Mete Cantürk'ün telefon numaralarına ilişkin yapılan HTS çalışmasında 2008-2017 yılları arasındaki görüşmelere analiz yapıldığının belirtildiği mütalaada, sanık Cantürk'ün darbe girişiminde Vatan Caddesi'nde tankın içinden çıkan Mithat Aynacı, eski Başbakanlık Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı Başbakanlık konut ve ofisine böcek yerleştirilmesi olayı faillerinden Zeki Bulut ve 17/25 Aralık girişimini planlayıp icra eden ve FETÖ/ PDY üyeliğinden haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen tutuklu veya firari eski emniyet müdürleri ile çok yoğun biçimde irtibat kurduğu kaydedildi. Sanığın irtibat kurduğu kişilerle görev tanımı kapsamında makul ve mantıklı izahlarda bulunamadığını belirterek, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile organik bağ kurup, çeşitli ve yoğun şekilde örgütsel faaliyette bulunduğunu ifade etti.

Nazmi Mete Cantürk'e 15 yıla kadar hapis istemi

Savcılık mütalaasında, tutuksuz sanık Nazmi Mete Cantürk'ün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, tutuksuz sanıklar Sevim Cantürk ile Kevser İrem Cantürk'ün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile organik bağ kurup, hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığına dair süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde örgütsel eylem ve faaliyetlerde bulunduğuna, örgüt üyesi olduğuna dair mahkumiyete yeter nitelikte kesin ve yeterli delil bulunamadığından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraatlerine karar verilmesini istendi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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