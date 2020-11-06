ABD Başkanlık seçimlerinde son durum: ABD Başkanı kim oldu? Donald Trump mı, Joe Biden mı?
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD Başkanlık seçimlerinde son durum: ABD Başkanı kim oldu? Donald Trump mı, Joe Biden mı?

06.11.2020 22:48 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:53
ABD Başkanlık seçimlerinde son durum: ABD Başkanı kim oldu? Donald Trump mı, Joe Biden mı?

2020 Amerika Başkanlık seçimlerinin sonuna doğru gelirken, seçimi muhtemelen kazanacak isim netleşmeye başladı. Peki, ABD seçimlerinde kim önde? Donald Trump'ın kazandığı eyaletler nereler? Joe Biden'ın kazandığı eyaletler nereler?

Tüm dünya ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin sonucuna odaklandı. Oy sayımında üçüncü güne girilirken net sonuç hala belli olmadı. Michigan'ı kazanarak önemli bir avantaj elde eden Joe Biden, şu anki durum doğrultusunda Nevada'yı kazanırsa başkanlığını ilan etmiş olacak. Georgia ve Pensilvanya'da geriden gelerek Trump'ın önüne geçen Joe Biden Beyaz Saray yolunda çok büyük bir adım attı. Fakat mevcut başkan Donald Trump'ın da koltuğunu koruması için şansı bulunuyor.

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, 20 Seçmenler Kurulu oyu olan Pensilvanya'da 13 bin oy farkla Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın önüne geçti. Joe Biden'ın oy oranı 49.5, Donald Trump'ın ise 49.3 oldu.

İşte, sonuçları merakla beklenen eyaletlerde son durum:

Pensilvanya (20 delege): Biden 13 bin 410 oy önde, sandıkların yüzde 96'sı açıldı.

Georgia (16 delege): Biden 1561 oy önde, sandıkların yüzde 99'u açıldı.

Nevada (6 delege): Biden 20 bin 137 oy önde, sandıkların yüzde 92'si açıldı.

Arizona (11 delege): Biden 43 bin 779 oy önde, sandıkların yüzde 93'ü açıldı.

Kuzey Carolina (15 delege): Trump 76 bin 737 oy önde, sandıkların yüzde 95'i açıldı.

ABD Başkanlık seçimlerinde son durum: ABD Başkanı kim oldu? Donald Trump mı, Joe Biden mı?

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Maine (1 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

ABD Başkanlık seçimlerinde son durum: ABD Başkanı kim oldu? Donald Trump mı, Joe Biden mı?

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege)

NOT: Arizona'daki delege sayısı Biden'ın hanesine yazılarak hesaplama yapılıyor

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