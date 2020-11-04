ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
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ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı

04.11.2020 02:47 | Son Güncelleme: 04.11.2020 02:50
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi'nde Kentucky ve Indiana eyaletlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı.

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi'nde Kentucky ve Indiana eyaletlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump, Indiana eyaletindeki oyların yüzde 67,2'sini elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 2'i sayılırken, yüzde 67,2 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 30,9 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri önde götürüyor.

Sandıkların yüzde 8'inin sayıldığı Kentucky'de ise yüzde 54,6 oy oranına ulaşan Biden, seçimleri, oyların yüzde 43,8'ini alan Trump'ın önünde götürüyor.

Oyların az bir kısmının sayıldığı Indiana'da 11, Kentucky'de ise 8 delege için yarış yapılıyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Trump'tan sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklama

Öte yandan Trump sandıkların kapanmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler." mesajını paylaştı.

Bu yılki ABD seçimlerinde rekor sayıda katılım beklenirken sandıkların büyük çoğunluğu yerel saat ile 19.00 (TSİ 03.00) itibariyle kapanmaya başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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