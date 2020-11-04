ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden 13 delegeye sahip Virginia'da seçimi kazanarak, toplam delege sayısını 16'ya yükseltti.
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ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden 13 delegeye sahip Virginia'da seçimi kazanarak, toplam delege sayısını 16'ya yükseltti.

04.11.2020 03:55 | Son Güncelleme: 04.11.2020 03:59
ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden 13 delegeye sahip Virginia'da seçimi kazanarak, toplam delege sayısını 16'ya yükseltti.

ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden 13 delegeye sahip Virginia'da seçimi kazanarak, toplam delege sayısını 16'ya yükseltti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın 5 delegeye sahip West Virginia'da seçimi kazanması ile delege sayısı 13'e ulaştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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