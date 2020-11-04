ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden 13 delegeye sahip Virginia'da seçimi kazanarak, toplam delege sayısını 16'ya yükseltti.
04.11.2020 03:55 | Son Güncelleme: 04.11.2020 03:59
ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden 13 delegeye sahip Virginia'da seçimi kazanarak, toplam delege sayısını 16'ya yükseltti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın 5 delegeye sahip West Virginia'da seçimi kazanması ile delege sayısı 13'e ulaştı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı