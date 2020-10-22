ABD Başkanlık Seçimleri: Trump ve Biden'ın, seçimler öncesindeki son canlı yayın tartışmasından neler beklenmeli?
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BBC

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump ve Biden'ın, seçimler öncesindeki son canlı yayın tartışmasından neler beklenmeli?

22.10.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:49

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde canlı yayınlanacak tartışma programında ikinci ve son kez karşı karşıya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde canlı yayınlanacak tartışma programında ikinci ve son kez karşı karşıya gelecek.

Bu tartışmanın, kamuoyu yoklamalarında eski başkan yardımcısı Biden'ın gerisinde görünen Trump'ın son şansı olabileceği belirtiliyor.

ABD'de başkan adayları 1976'dan beri seçimlerden önce televizyonlardan canlı yayınlanan tartışma programlarında karşı karşıya geliyor.

Geçen hafta yapılması planlanan ikinci tartışma Covid-19 teşhisi konulan Trump'ın sanal formatı reddetmesi nedeniyle yapılamamıştı.

Nashville'deki Belmont Üniversitesi'nde Türkiye saatiyle 04.00'te başlayacak bir-buçuk saatlik son tartışmanın moderatörlüğünü NBC'den Kristin Welker yapacak.

Trump moderatörü hedef aldı: Her zaman korkunç ve adaletsiz biri olmuştur

Trump, Cumartesi günü Welker için "Sahte habercilerin çoğu gibi her zaman korkunç ve adaletsiz biri olmuştur" dedi.

Trump'ın kampanya danışmanı Jason Miller ise Welker'ın "mükemmel bir iş çıkaracağını" söyledi.





29 Eylül'de yapılan ve karşılıklı söz kesme, hakaret ve suçlamalarla geçen ilk tartışmanın moderatörü Chris Wallace, birçok kişi tarafından başarısız bulunmuştu. Tartışmada Trump'ın sık sık araya girmesini engelleyemeyen ve kontrolü kaybeden Wallace, bazı yorumcular tarafından "kazananı çok belli olmayan tartışmanın tartışmasız kaybedeni" diye nitelenmişti.

Bu tartışmada benzer bir durum yaşanmasını önlemek için bir aday konuşulurken diğer adayın mikrofonu kesilecek.

6 başlık belirlendi

Trump ve Biden reklam arasının verilmeyeceği tartışmada altı başlıkta moderatörün sorularını yanıtlayacak.

Bu başlıklar, 'Covid 19'la mücadele', 'Amerikalı aileler', 'ABD'de ırk', 'iklim değişikliği', 'ulusal güvenlik' ve 'liderlik' olarak belirlendi.

Adaylar nasıl hazırlandı?

Cleveland'da yapılan ilk münazarada Trump'a "Palyaço", "Putin'in finosu" ve "Çeneni kapat" diyen 77 yaşındaki Joe Biden, programa hazırlanmak için bu hafta seçim toplantısı yapmadı.

74 yaşındaki Trump ise programını değiştirmedi ve Arizona, Pennsylvania ve Kuzey Carolina'da mitingler düzenledi.

İlk tartışmada adaylar seçmenlerin fikrini değiştirebildi mi?

Kamuoyu araştırma kuruluş Ipsos ve anket sitesi FiveThirtyEight'in ilk münazaradan önce ve sonra yaptığı anketler Trump'ın halk desteğinin hafif şekilde düştüğünü, Biden'ınkinin ise yine hafif şekilde yükseldiğini gösteriyor. Tartışmadan sonraki günlerde Biden'ın Trump'la arasındaki farkı üç puan daha açtığı belirtiliyor.

Bu programda adayların kararsız seçmenleri hedef alacağı belirtiliyor.

Yakın zaman önce yapılan bir Reuters/Ipsos anketi, kararsız seçmenlerin oranının yüzde 8 civarında olduğuna işaret ediyor.

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump ve Biden'ın, seçimler öncesindeki son canlı yayın tartışmasından neler beklenmeli?
BBC
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