ABD Başkanlık Seçimleri: Trump '3 Kasım'daki seçimler Yüksek Mahkeme'de bitebilir' dedi
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BBC

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump '3 Kasım'daki seçimler Yüksek Mahkeme'de bitebilir' dedi

24.09.2020 12:22 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:58
ABD Başkanlık Seçimleri: Trump '3 Kasım'daki seçimler Yüksek Mahkeme'de bitebilir' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimleri kaybetmesi halinde koltuğunu Demokrat rakibi Joe Biden'a barışçıl bir şekilde devretme taahhüdünde bulunmaktan kaçındı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimleri kaybetmesi halinde koltuğunu Demokrat rakibi Joe Biden'a barışçıl bir şekilde devretme taahhüdünde bulunmaktan kaçındı. Trump, "Bu iş Yüksek Mahkeme'de bitebilir" dedi.

Trump, postayla kullanılan oyların hileye açık olduğu iddiasını yineledi. ABD'de birçok eyalet, korananavirüs salgını nedeniyle halka oylarını postayla kullanma çağrısı yapıyor.

Seçimlere 41 gün kala, kamuoyu yoklamalarında Trump, Biden'ın gerisinde görünüyor.

Trump ne dedi?

Beyaz Saray'daki basın toplantısında bir gazeteci, ülkede birçok kentte devam eden protestolara gönderme yaparak "Kaybederseniz koltuğunuzu sorunsuz bir şekilde devretmeyi taahhüt ediyor musunuz? Louisville ve ülkenin birçok kentinde insanlar ayaklanıyor" diye sordu.

Trump soruyu şöyle yanıtladı:

"Ne olacağını göreceğiz. Biliyorsunuz, oylardan (posta yoluyla kullanılan oylar) uzun bir süredir şikayet ediyorum. Bu oylar gerçek bir felaket. Bunlardan kurtulmak istiyoruz. O zaman barışçıl bir devir olur. Yoksa devir olmaz, devam eder. Bu oylar kontrolden çıkmış durumda. Demokratlar bunu herkesten daha iyi biliyor."

Trump, 2016'da da, Demokratlar'ın o dönemki adayı Hillary Clinton'a yenilmesi halinde sonuçları kabul edeceği taahhüdünde bulunmamıştı. Clinton, Trump'ın bu tavrını "demokrasiye saldırı" diye nitelemişti.

Sonunda Trump, Clinton'dan 3 milyon daha az oy almasına karşın seçimin galibi ilan edilmişti.

Cumhuriyetçi senatör Romney: Belarus'a döneriz

Zaman zaman Trump'a yönelik eleştirileriyle bilinen Cumhuriyetçi senatör ve eski başkan adayı Mitt Romney, ABD Başkanı'nın dünkü açıklamasına Twitter'dan "Belarus"a atıf yaparak yanıt verdi ve "İktidarın barışçıl bir şekilde devri demokrasinin temelidir. Bu yoksa Belarus vardır" dedi.

Joe Biden da Trump'ın açıklamaları için "akıldışı" ifadesini kullandı.

Biden'ın kampanya yetkilileri de Trump'ın seçimden sonraki her türlü "oyununa" karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

BBC
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