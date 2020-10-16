ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kişi oy kullandı
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ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kişi oy kullandı

16.10.2020 21:54 | Son Güncelleme: 16.10.2020 22:15
ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kişi oy kullandı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık seçimleri için yaklaşık 20 milyon kişi çeşitli erken oy kullanma yöntemleri ile oyunu kullandı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık seçimleri için yaklaşık 20 milyon kişi çeşitli erken oy kullanma yöntemleri ile oyunu kullandı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık seçimlerine günler kaldı. Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında seçim yarışı kızışıyor. ABD Seçim Projesi tarafından açıklanan verilere göre, 3 Kasım'daki seçime günler kala yaklaşık 20 milyon kişi erken oy verme yöntemleri ile oyu şimdiden kullandı. Proje, 2016 yılında yapılan seçimdeki aynı dönemde 6 milyon kişinin oy kullandığını belirterek, şu ana kadar kullanılan oyların 2016'taki oyların yüzde 15,7'sine denk geldiğini ifade etti.

Uzmanlar, korona virüs salgını nedeni ile vatandaşların erken oy kullanma yöntemlerine yöneldiğini ifade ederken, bunun seçmenlerin çoktan karar verdiğini de ifade edebileceğini belirtti. Georgia eyaletinde, Pazartesi günü 126 bin 876 kişinin oy kullanması ile erken oy kullanımında eyalet rekoru kırıldı. Ohio eyaletinde ise 2,4 milyon kişi posta yoluyla oy kullanımı talep ederken, bu rakam 2016 yılına göre 2 kat artış gösterdi. Bazı eyaletlerde ise erken oy kullanma merkezlerinde oluşan uzun kuyruklar nedeni ile vatandaşlar 11 saatte yakın beklemek zorunda kaldı.

Posta yoluyla oy kullanmanın sahtekarlığa açık olduğunu iddia eden Cumhuriyetçiler, Demokratların erken seçimleri kazanabileceğini, ancak Cumhuriyetçilerin seçim günü öne gececiğini öne sürüyor.

(İHA)

ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kişi oy kullandı
ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kişi oy kullandı
ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kişi oy kullandı
ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kişi oy kullandı
ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kişi oy kullandı
ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kişi oy kullandı
ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kişi oy kullandı
ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kişi oy kullandı
ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kişi oy kullandı
ABD başkanlık seçimleri için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kişi oy kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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