ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kritik öneme sahip 10 delegeli Wisconsin eyaletinde oyların...
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kritik öneme sahip 10 delegeli Wisconsin eyaletinde oyların...

04.11.2020 21:20 | Son Güncelleme: 04.11.2020 21:24
ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kritik öneme sahip 10 delegeli Wisconsin eyaletinde oyların...

ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kritik öneme sahip 10 delegeli Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceği duyuruldu.

ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kritik öneme sahip 10 delegeli Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceği duyuruldu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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