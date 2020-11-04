ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kritik öneme sahip 10 delegeli Wisconsin eyaletinde oyların...
04.11.2020 21:20 | Son Güncelleme: 04.11.2020 21:24
ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kritik öneme sahip 10 delegeli Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceği duyuruldu.
ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kritik öneme sahip 10 delegeli Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceği duyuruldu. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı