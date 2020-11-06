ABD başkanlık seçiminde Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD başkanlık seçiminde Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak

06.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:34
ABD başkanlık seçiminde Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak

NEW ABD başkanlık yarışında her iki aday için de kritik öneme sahip olan ve Demokrat Joe Biden'ın az farkla öne geçtiği Georgia eyaletinde oylar yeninden sayılacak.

NEW ABD başkanlık yarışında her iki aday için de kritik öneme sahip olan ve Demokrat Joe Biden'ın az farkla öne geçtiği Georgia eyaletinde oylar yeninden sayılacak.

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği 16 seçici delegeye sahip Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması kararı alındı.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yaklaşık 5 milyon oy kullanıldığını ve adaylar arasındaki oy farkının çok az olduğunu belirterek, oyların yeniden sayılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önde götürdüğü eyalette, oyların yüzde 98'inin sayılmasının ardından yarış, az bir farkla Biden lehine dönmüştü.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

İlgili Haberler

Son Dakika: Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak
Son Dakika: Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak
Trump, 10 denegeli Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceğini duyurdu
Trump, 10 denegeli Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceğini duyurdu
ABD'de başkanlık seçimlerindeki belirsizlik protesto edildi (1)
ABD'de başkanlık seçimlerindeki belirsizlik protesto edildi (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Timur Selçuk Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya Münir Nurettin Selçuk
Spor Ali Koç Tamer Tuna Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Uefa Karar Avrupa Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD başkanlık seçiminde Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 19:34:33. #1.14#
title