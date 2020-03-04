ABD başkanlık seçimi: Milyarder iş adamı Bloomberg yarıştan çekildi; Biden'i destekliyor
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ABD başkanlık seçimi: Milyarder iş adamı Bloomberg yarıştan çekildi; Biden'i destekliyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, başkanlık seçimi yarışından çekildi

04.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:11
ABD başkanlık seçimi: Milyarder iş adamı Bloomberg yarıştan çekildi; Biden'i destekliyor

'ndeki Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael , başkanlık seçimi yarışından çekildi.


Başkanlık yarışına sonradan katılan ve seçim kampanyasına 700 milyon dolar para harcayan eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, yarıştan çekildiğini Twitter'dan duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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