ABD başkanlık seçimi: Milyarder iş adamı Bloomberg yarıştan çekildi; Biden'i destekliyor
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, başkanlık seçimi yarışından çekildi
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, başkanlık seçimi yarışından çekildi.
Başkanlık yarışına sonradan katılan ve seçim kampanyasına 700 milyon dolar para harcayan eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, yarıştan çekildiğini Twitter'dan duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle