ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti

30.11.2020 03:19 | Son Güncelleme: 30.11.2020 03:22
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Şükran Günü (Thanksgiving) kutlamaları çerçevesinde bulunduğu Deleware eyaletinde, köpeği ile oynarken ayağını burktuğu bildirildi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Şükran Günü (Thanksgiving) kutlamaları çerçevesinde bulunduğu Deleware eyaletinde, köpeği ile oynarken ayağını burktuğu bildirildi.

Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada, cumartesi günü köpeği ile oynadığı esnada dengesini kaybederek sağ ayağını incittiği ancak röntgende "bariz bir kırık görülmediği" belirtildi.

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, "Başkan seçilen Joe Biden sağ ayağında bir burkulma yaşadı. İlk röntgenler belirgin bir kırık olmadığı yönünde güven veriyor. Yine de daha ayrıntılı görüntüleme için ek bir bilgisayarlı tomografi çekilecek." dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
CHP'li yöneticinin tacizine uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı
CHP'li yöneticinin tacizine uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı

78 yaşında ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı unvanına sahip Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın "Major" ve "Champ" isminde iki Alman çoban köpeği bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

İlgili Haberler

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu
Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Antony Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı
Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Antony Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı
Joe Biden kabinesini açıkladı
Joe Biden kabinesini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Burcu Esmersoy İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını incitti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 03:22:42. #1.14#
title