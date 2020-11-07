ABD başkanlığına seçilen Joe Biden: "Amerikan halkının bana duyduğu güvenden onur duydum."

NEW ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, "Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen (Kamala) Harris'e duyduğu güvenden onur duydum." dedi.

NEW ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, "Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen (Kamala) Harris'e duyduğu güvenden onur duydum." dedi.

Associated Press haber ajansı tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre 59. başkanlık seçimlerini kazanan Biden, yaptığı açıklamada, eşsiz engeller karşında Amerikan halkının rekor sayıda oy kullanarak, demokrasinin ABD'nin kalbinde attığını bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Biden, öfke ve sert söylemleri geride bırakma ve ulus olarak birlik olma zamanının geldiğini belirterek, "Amerika için birleşme ve iyileşme zamanı." mesajı verdi.

"Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum." diyen Biden, "Biz Amerika Birleşik Devletleriyiz, birlikte hareket edersek yapamayacağımız hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük